1. Какое из перечисленных событий произошло в правление М. Романова: 1) Соляной бунт; 2) Восстание под руководством С. Разина; 3) Постройка первого железоделательного завода; 4) Церковный раскол; 2. Слобода, население ко...

История

1. Какое из перечисленных событий произошло в правление М. Романова: 1) Соляной бунт; 2) Восстание под руководством С. Разина; 3) Постройка первого железоделательного завода; 4) Церковный раскол; 2. Слобода, население которой было освобождено от уплаты налогов, называлось: 1) Черносошной; 3) бобыльской; 2) Белой; 4) казачьей; 3. Последний Земский собор в Российском государстве был созван: 1) в 1613г. 3) в 1649г. 2) в 1653г. 4) в 1653г. 4. Какой из перечисленных приказов ведал сохранностью имущества царской семьи: 1) Разрядный; 3) Поместный; 2) Казённый; 4) Челобитный; 5. Результатом церковной реформы в XVII веке стало: 1) Обмирщение культуры; 2) Появление стяжателей и нестяжателей; 3) Появление старообрядцев и новообрядцев; 4) Отмена патриаршества; 6. Органы местного самоуправления XVII века, которые избирались черносошными крестьянами и посадскими людьми, назывались: 1) губные избы; 3) приказные избы; 2) земские избы; 4) думы; 7. Зборовский мир с Польшей, по которому в некоторых украинских землях вводилось самостоятельное гетманское правление, был заключён: 1) в 1649г. 3) в 1667г. 2) в 1653г. 4) в 1670г. 8. Что из перечисленного явилось одной из причин восстания под руководством С. Разина? 1) Стремление заставить казаков служить царю; 2) Борьба между бедными и зажиточными казаками; 3) Усиление крепостного гнёта; 4) Присоединение казачьих земель к Московскому государству; 9. Славяно-греко-латинская академия была открыта в Москве: 1) в 1649г. 3) в 1672г. 2) в 1655г. 4)в 1687г. 10. В середине XVII века в архитектуре получил распространение стиль: 1) «дивное узорочье» 2) Нарышкинское барокко; 3) Шатровый; 4) «палаццо» 1. Прочтите документ. О каком царе идёт речь? « Управление государством не было таким делом, которое царь желал бы принять непосредственно на себя. Для него существовали бояре и приказные люди. Сначала за царя правил Б. Морозов, потом настала пора князя Никиты Одоевского, за ним стал временщиком патриарх Никон, а за Никоном следовали Ордин-Нащёкин и Матвеев» .

Автор: Гость