Назовите биологические факторы антропогенеза а) мутации б) появление речи в) дрейф генов г) общественный образ жизни

Биология
Назовите биологические факторы антропогенеза а) мутации б) появление речи в) дрейф генов г) общественный образ жизни
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Гость:
Ответ: б) появление речи
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