Помогите,пожалуйста! Нужно сочинение на 300 слов. Темы(любая из) : 1. Мир человеческих чувств в повестях Куприна (Олеся,Гранатовый браслет, Яма) 2.Природа и герой в повестях Куприна (Олеся,Гранатовый браслет, Яма)
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Помогите,пожалуйста! Нужно сочинение на 300 слов. Темы(любая из) : 1. Мир человеческих чувств в повестях Куприна (Олеся,Гранатовый браслет, Яма) 2.Природа и герой в повестях Куприна (Олеся,Гранатовый браслет, Яма)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Использование писателем картин природы обогащает произведение в идейном и художественном отношениях. Пейзаж может выполнять огромное число самых разнообразных функций: он незаменим для тонкого анализа психологического состояния героев, для усиления картин каких-либо событий, яркой характеристики обстановки, в которой развертывается действие. Картины природы могут служить для выражения какой-либо мысли автора или его чувств и переживаний, выполнять идейно-композиционную роль, то есть помогать раскрытию идеи произведения.
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