Придумать 8 уравнений с многозначными числами
Математика
Придумать 8 уравнений с многозначными числами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) √х+208 = 219; x = 121. 2) 3532+y=1678; y = -1854. 3) 600/x=60; x = 10. 4) ∛z*√z+134~1508,61558...; z = 5832. 5) 353265-89898 = c; c = 263367. 6) (b - 143125)*(b+3489) = -497603901; b = 12. 7) |а| = -20²*10; a = 4000. 8) 600 = p²-5²; p = ±25 .
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