Рассказ про крылова маленький

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Рассказ про крылова маленький
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Автор: Гость
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Гость:
Русский писатель, баснописец и академик Петербургской Академии Наук (1841). Издавал сатирические журналы "Почта духов" (1789) и др. Писал трагедии и комедии, оперные либретто. В 1809 — 43 создал более 200 басен, проникнутых демократическим духом, отличающихся сатирической остротой, ярким и метким языком. В них обличались общественные и человеческие пороки. Н. В. Гоголь назвал басни И. Крылова "...книгой мудрости самого народа".
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