Помогите умоляю 423 математика

Математика
Помогите умоляю 423 математика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - это кол-во крыжлвника Дано Дано Х - это кол-во крыжлвника Х-3  это смородина 2Х это малина Решение х+2х+(х-3)=37 х+2х+х-3=37 4х-3=37 4х=40 х=10  это крыжовник 10-3=7 кустов смородины 2*10 = 20 кустов малины
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