Помогите решить задачу номер 1

Математика
Помогите решить задачу номер 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23,8,5,3....... .....б
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