Помогиииииитеее ррррееееешшииить

Математика
Помогиииииитеее ррррееееешшииить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем все расстояние S=S1+S2=1230+2460=3690км Найдем теперь скорость U=S/t=3690÷6=615км/ч Теперь найдем время в 1 день t=S/U=1230÷615=2ч t во 2 день t=2460÷615=4ч Значит в 1 день самолет летел 2ч,а во второй 4
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