За 10мин Катя прошла 500м. Сколько метров она прошла за две минуты?

Математика
За 10мин Катя прошла 500м. Сколько метров она прошла за две минуты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 участков пути, по 2 минуты, 500/5 =100, Катя прошла за 2 минуты 100 метров.
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