Расскажите сюжет Звезда пленительного счастья

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Расскажите сюжет Звезда пленительного счастья
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Автор: Гость
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Гость:
В большей своей части фильм посвящен подвигу жён декабристов, последовавших в ссылку за своими мужьями.Сюжет во многом следует за книгой Арнольда Гессена «Во глубине сибирских руд», иногда перекликаясь с поэмой Н. А. Некрасова «Русские женщины». В центре повествования — судьба декабриста Анненкова, роль которого блестяще исполнил Игорь Костолевский (это его первая практически главная роль). Наравне с Анненковым в центре сюжета находятся Екатерина Трубецкая (Ирина Купченко) и Мария Волконская (Наталья Бондарчук), и их борьба за право ехать к своим мужьям в Сибирь

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