Длина стороны треугольника равна 16мм. Найдите периметр треугольника.(напишите ка?? записать в тетради.)
Математика
Длина стороны треугольника равна 16мм. Найдите периметр треугольника.(напишите ка?? записать в тетради.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=a+a+a P=16+16+16=48 мм Ответ:48 мм
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