Какой отверждения является верным первая смена дня и ночи-следствие наклона земн??й оси к плоскости орбиты второе на полярных кругах солнце находится за Горизонтом в течение полугода трети Момент летнего солнца стояние лучи сол...

География

Какой отверждения является верным первая смена дня и ночи-следствие наклона земн??й оси к плоскости орбиты второе на полярных кругах солнце находится за Горизонтом в течение полугода трети Момент летнего солнца стояние лучи солнца в полдень падают отвесно на северной тропик Четвёртое Только два раза в году северный и южный полюса земли освещается солнцем одинаково

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