Ребят... срочно номер 3. плиззз.

Литература
Ребят... срочно номер 3. плиззз.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найди в интернете вот мой совет а то напишут тебе всякую ерунду у меня поверь такое уже было сказано поэтому лучше поещи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите записать в виде равенства пожалуйста) Один токарь выточил y деталей,вто??ой на 7 деталей больше чем первый,а третий на 8 деталей меньше ...
Ответить
Математика
За 10мин Катя прошла 500м. Сколько метров она прошла за две минуты?
Ответить
Русский язык
Прочитай предложение в воинскую часть пришла женщина и рассказала о поступке молодого бойца определи в какой форме употреблено в предложении ...
Ответить
Химия
Сформируйте главные правила заполнения электронных орбиталей в атомах покажите ??х действия на конкретных примерах
Ответить
Другие предметы
,,жалеет,, по татарски
Ответить