Помогите записать в виде равенства пожалуйста) Один токарь выточил y деталей,вто??ой на 7 деталей больше чем первый,а третий на 8 деталей меньше чем второй.Вместе они сделали 81 деталь.

Математика

Помогите записать в виде равенства пожалуйста) Один токарь выточил y деталей,вто??ой на 7 деталей больше чем первый,а третий на 8 деталей меньше чем второй.Вместе они сделали 81 деталь.

Автор: Гость