Помогите записать в виде равенства пожалуйста) Один токарь выточил y деталей,вто??ой на 7 деталей больше чем первый,а третий на 8 деталей меньше чем второй.Вместе они сделали 81 деталь.

Математика
Помогите записать в виде равенства пожалуйста) Один токарь выточил y деталей,вто??ой на 7 деталей больше чем первый,а третий на 8 деталей меньше чем второй.Вместе они сделали 81 деталь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У+7+у+7+у-8=81 вот так
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