ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 90% от 20% числа b равны 9.9 . Найти число b ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 90% от 20% числа b равны 9.9 . Найти число b ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
× × х = 9,9 х = 9,9 х= = = 55 можно сделать проверку 20% от 55 - (55×20)÷100=1100÷100=11 90% от 11 - (11 ×90) ÷100=990 ÷100=9,9
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