Помогите пожалуйста!!! Очень нужно.. срочно!!! Написать вариант гибели человечест??а Тоесть, при каких обстоятельствах может всё умереть..

Другие предметы
Помогите пожалуйста!!! Очень нужно.. срочно!!! Написать вариант гибели человечест??а Тоесть, при каких обстоятельствах может всё умереть..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столкновение с кометой. Планета слетает с орбиты, пыль закрывает солнце, наступает ледниковый период, реки выходят их берегов, часть суши затопляется, часть наоборот превращается в пустыню, резкие перепады температуры...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Опыты доказывающие молекулы веществ находятся в непрерывном хаотичном порядке
Ответить
География
Масштаб карты 1 :50000. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок на карт?? длиной: а) 10 см ; б) 5 см ?
Ответить
Українська література
Допоможіть написати твір роздум на тему «Ми не забудемо тебе, Тарасе»
Ответить
История
Написать пять законов Хаммурапи
Ответить
История
Охарактеризуйте политику проводимую правительством Германии в 19 веке в области ??кономики отношению к рабочему движению в области культуры
Ответить