Помогите пожалуйста!!! Очень нужно.. срочно!!! Написать вариант гибели человечест??а Тоесть, при каких обстоятельствах может всё умереть..
Другие предметы
Помогите пожалуйста!!! Очень нужно.. срочно!!! Написать вариант гибели человечест??а Тоесть, при каких обстоятельствах может всё умереть..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столкновение с кометой. Планета слетает с орбиты, пыль закрывает солнце, наступает ледниковый период, реки выходят их берегов, часть суши затопляется, часть наоборот превращается в пустыню, резкие перепады температуры...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Масштаб карты 1 :50000. Какому расстоянию на местности соответствует отрезок на карт?? длиной: а) 10 см ; б) 5 см ?
Українська література