Помогите пожалуйста!!! Очень нужно.. срочно!!! Написать вариант гибели человечест??а Тоесть, при каких обстоятельствах может всё умереть..

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Помогите пожалуйста!!! Очень нужно.. срочно!!! Написать вариант гибели человечест??а Тоесть, при каких обстоятельствах может всё умереть..

Автор: Гость