Помогите пожалуйста!!!Очень срочно надо!!! Заранее спасибо 1.Раскрой скобки. Словосочетание с предлогом обозначьте буквой П,с наречием-буквой Н. А) (в)течение месяца (_) Б)(в)следствие дождей (_) В) (в)виду болезни (_) Г...

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Помогите пожалуйста!!!Очень срочно надо!!! Заранее спасибо 1.Раскрой скобки. Словосочетание с предлогом обозначьте буквой П,с наречием-буквой Н. А) (в)течение месяца (_) Б)(в)следствие дождей (_) В) (в)виду болезни (_) Г) вычислить (до)блеска (_) Д) говорил (в)насмешку (_) Е) прочитал (по)памяти (_) Ж) (в)продолжение двух недель (_) 2.Отметь предложения, в которых слово пишется слитно А)он заметил то(же) самое Б) я то(же) не захотел участвовать в спектакле В) что(бы) работу выполнить качественно, нужно приложить усилия Г) что(б) такое придумать, чтобы в меня поверил? Д) брат сказал то(же), что не раз говорил отец Е) мы закрыли стеклянную дверь на балкон, что(бы) из сада не несло жаром Ж) дальний горизонт был так(же) ясен, как днем З) что(бы) нам успешно выступить на конкурсе, нужно долго и тщательно готовиться И) в комнате было тихо, во всем доме то(же) не было звуков К) " необходимы так(же) водные процедуры",-сказал врач Л) "что(бы) вам посоветовать?"- спросил доктор

Автор: Гость