Найди число у которого 14 единиц первого класса, и 14 единиц второго класса.
Математика
Найди число у которого 14 единиц первого класса, и 14 единиц второго класса.
Ответ(ы):
Гость:
140014 я так считаю вообщем вот так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська література
Математика
Через речку переброшены мосты.Ваня прошагал от начала до конца моста и насчитал 28 шагов.Найди длину моста в метрах,если длина одной пары Ваниных ш...
Литература
Составь с другом диалог на тему "Я люблю слушать музыку" и запиши его.Вам помогут в??просы. 1.Любишь ли ты слушать музыку? 2.Ты слушаешь музыку...