Через речку переброшены мосты.Ваня прошагал от начала до конца моста и насчитал 28 шагов.Найди длину моста в метрах,если длина одной пары Ваниных шагов равна 1метру.

Математика

Через речку переброшены мосты.Ваня прошагал от начала до конца моста и насчитал 28 шагов.Найди длину моста в метрах,если длина одной пары Ваниных шагов равна 1метру.

Автор: Гость