Через речку переброшены мосты.Ваня прошагал от начала до конца моста и насчитал 28 шагов.Найди длину моста в метрах,если длина одной пары Ваниных шагов равна 1метру.

Математика
Через речку переброшены мосты.Ваня прошагал от начала до конца моста и насчитал 28 шагов.Найди длину моста в метрах,если длина одной пары Ваниных шагов равна 1метру.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если один Ванинин 2 шаг 1 метр то 28 : 2 = 14 ( метр ) - длина моста
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