Составь с другом диалог на тему "Я люблю слушать музыку" и запиши его.Вам помогут в??просы. 1.Любишь ли ты слушать музыку? 2.Ты слушаешь музыку один или в компании? 3.Какую музыку ты слушаешь:радостную или грустную,громкую и...

Литература

Составь с другом диалог на тему "Я люблю слушать музыку" и запиши его.Вам помогут в??просы. 1.Любишь ли ты слушать музыку? 2.Ты слушаешь музыку один или в компании? 3.Какую музыку ты слушаешь:радостную или грустную,громкую или тихую,торжественную или спокойную?

Автор: Гость