Составь с другом диалог на тему "Я люблю слушать музыку" и запиши его.Вам помогут в??просы. 1.Любишь ли ты слушать музыку? 2.Ты слушаешь музыку один или в компании? 3.Какую музыку ты слушаешь:радостную или грустную,громкую и...
Литература
Составь с другом диалог на тему "Я люблю слушать музыку" и запиши его.Вам помогут в??просы. 1.Любишь ли ты слушать музыку? 2.Ты слушаешь музыку один или в компании? 3.Какую музыку ты слушаешь:радостную или грустную,громкую или тихую,торжественную или спокойную?
Ответ(ы):
Гость:
Я очень люблю слушать музыку.Я слушаю музыку с друзьями. мы слушаем радостную громкую торжественную музыку. Мне нравятся все песни. Слушать музыку замечательно. (дальше в коментариях)
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