Найдите и подчеркните имена прилагательные, укажите их число. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже бел. Забавной обезьяне бросили бананы. Дятел лечит древний дуб. добрый дятел дубу люб.
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Найдите и подчеркните имена прилагательные, укажите их число. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже бел. Забавной обезьяне бросили бананы. Дятел лечит древний дуб. добрый дятел дубу люб.
Ответ(ы):
Гость:
Белый(снег)-ед.ч. Белый(мел)-ед.ч. Белый(сахар)-ед.ч. Забавной(обезьяне)-ед.ч. Древний(дуб)-ед.ч. Добрый(дятел)-ед.ч.
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