Найдите и подчеркните имена прилагательные, укажите их число. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже бел. Забавной обезьяне бросили бананы. Дятел лечит древний дуб. добрый дятел дубу люб.

Русский язык

Найдите и подчеркните имена прилагательные, укажите их число. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже бел. Забавной обезьяне бросили бананы. Дятел лечит древний дуб. добрый дятел дубу люб.

Автор: Гость