Помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!!!!!!! вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышалось по английски и перевод если не сложно!

Английский язык

Помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!!!!!!! вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышалось по английски и перевод если не сложно!

Автор: Гость