Помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!!!!!!! вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышалось по английски и перевод если не сложно!
Английский язык
Помогите пожалуйста очень срочно надо завтра!!!!!!!!!! вот текст надо написать русскими буквами но чтобы слышалось по английски и перевод если не сложно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диар даша ай фил со хепи!Естедей Профессор Вэллэс фаунд Кэйт энд Сэм!Зей соу а пикча оф зе Анжел оф зе форест он зе волл оф зе темпл.Вайл зей файнд зе фловэр нау? зе ред хэнд гэнг ис стилл ин индонезияю.хау шел ви хелп аува френдс?Ват вайл хеппен некст? врайт сун бай Джайл Думаю поймешь =)
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