Помогите пожалуйста очень срочно надо:((
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Помогите пожалуйста очень срочно надо:((
Ответ(ы):
Гость:
1. What video games are popular? The new Lord of the Rings, The Simpsons, The Sims and Sonic the Hedgehog are popular in Great Britain. 2. тут я насколько понял нужно лишь отметить есть ли ответы на эти вопросы в тексте: 1) + 2) + 3) - нету там такого, они про друзей забывают, а не про игры)) 4) + 5) + 6) + 7) - про скейтбординг в тексте ни слова. 8) + Если нужно с ответами - скажи, я допишу.
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