Помогите пожалуйста. Очень срочно. Заранее спасибо. Дам 30 балов.Написать сочинени?? по картине.

Гость: Гость:

Корабль плывёт он хочет спастись от этой морской бури. Капитан в спокойствии. Он держится. Ещё несколько минут или даже секунд он умрёт. Все в панике корабль тонет. Что сделать? Искать помощь? Где её возмёшь ? Туман не чего не видно даже есть надежда вот вот мы столкнёмся с камнем мы точно умрём Айвазовкий капитан не чего не сделал остаётся умирать. Но этого не кто сделает что бы кого то спасти. Спускать шлюпки! Вдруг осенило пассажира но где они было две но что случилось мы умрём!