Составьте с ними 3-4 предложения. Мучимый жаждой, рекомендуемая книга, уважаемый всеми, видимый простым глазом, умножаемое число, колеблемый ветром, взвешиваемый товар, зависимый от обстоятельств, забиваемый в стену гвоздь, пр...
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Составьте с ними 3-4 предложения. Мучимый жаждой, рекомендуемая книга, уважаемый всеми, видимый простым глазом, умножаемое число, колеблемый ветром, взвешиваемый товар, зависимый от обстоятельств, забиваемый в стену гвоздь, производимое впечатление, переводимый с одного языка на другой. СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мучимый жаждой человек наконец-то напился. Рекомендуемая книга была очень редкой. Уважаемый всеми подполковник не вышел на работу.Тараканчик в видимый простым глазом улизнул из виду. Я забыл главное умножаемое число. Колеблемая ветром осинка сломалось. Взвешиваемый товар рассыпался по полу. Зависимый от обстоятельств человек освободился от них. Забиваемый в стену гвоздь искривился. Производимое впечатление от подарка было огромным.
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