Гость: Гость:

Мучимый жаждой человек наконец-то напился. Рекомендуемая книга была очень редкой. Уважаемый всеми подполковник не вышел на работу.Тараканчик в видимый простым глазом улизнул из виду. Я забыл главное умножаемое число. Колеблемая ветром осинка сломалось. Взвешиваемый товар рассыпался по полу. Зависимый от обстоятельств человек освободился от них. Забиваемый в стену гвоздь искривился. Производимое впечатление от подарка было огромным.