ТЮЗ помогите пожалуйства
Русский язык
ТЮЗ помогите пожалуйства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, действительно, что вообще нужно делать? С чем именно помочь? Ну, эм, ТЮЗ - это театр юного зрителя, ахах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дано 700 гр раствора серной кислоты 15 процентов концентрации. Какую концентрациию ??удет иметь , ели разбавить 200 граммами воды?
Математика
Выполни сложение сразу трех чисел 36.582+ 12.431 + 25.463=?; 123.354 + 5 43.897+235.642=?; 256.743 + 62.354 + 8.756=?; 5.412 + 23.564+23.564+528.973;
Алгебра
Верно ли утверждение: а)если число делится на 3 и 8,то оно делится на 24 б)если числ?? делится на 4 и 9,то оно делится на 36 в)если число д...