Що понимают под понятием "безбумажные технологии"
Информатика
Що понимают под понятием "безбумажные технологии"
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Безбумажная технология - технология накопления, подготовки и обмена информацией с использованием компьютерной техники и средств связи.
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