Дайте обьяснение древнейшая наука это -... Помогите пожалуйста за ранее спасибо

Обществознание
Дайте обьяснение древнейшая наука это -... Помогите пожалуйста за ранее спасибо
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