(6а-7d)+(2a-3d)+(8a-6d).- (7b-3)-(d-6)-(5b-11), помогите пожалуста
Алгебра
(6а-7d)+(2a-3d)+(8a-6d).- (7b-3)-(d-6)-(5b-11), помогите пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем 6а-7d+2a-3d+8a-6d-7b+3-d+6-5b+11=16a-17d-12b+9
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