Составь пищевые цепи. Укажите, на каких материках она возможны: кенгуру,коала,белка,песец,лев,зебра,лемминг,куница,эвкалипт,трава,шишки ели.СРОЧНО!!!!!!!!!!!
Окружающий мир
Составь пищевые цепи. Укажите, на каких материках она возможны: кенгуру,коала,белка,песец,лев,зебра,лемминг,куница,эвкалипт,трава,шишки ели.СРОЧНО!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коала ест эвкалипт, лев зебру,зебра траву,белка шишки
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