По химия FeCl2+Cu(NO3)2=

Химия
По химия FeCl2+Cu(NO3)2=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl2+Cu(NO3)2-Fe(NO3)2+CuCl2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!!!
Ответить
Обществознание
Какое определение раскрывает значение термина "культура"? а) создание качественно новых материальных и духовных ценностей б) естественная сред...
Ответить
Математика
Лес луг и пашня занимают 650 га. из них лес занимает 20% всей земли, 8/13 оставшейся земли - пашня. Сколько гектаров занимает луг?
Ответить
Математика
Один станок автомат производит 12 деталей в минуту а другой 15 таких же деталей Сколько всего детали будет изготовлено за 20 минут работы первого с...
Ответить
Математика
В первый день в киоске продали газет на сумму 128.60 а на следующий день на 42.6 больше.??а какую сумму продали газеты в киоске за 2 дня
Ответить