Гость: Гость:

лес луг и пашня занимают 650 га. из них лес занимает 20% всей земли,8/13 оставшейся земли — пашня. сколько гектаров занимает луг?20%=0,2 1)650*0,2=130 га занимает лес 2)650-130=520 га занимают пашня и луга вместе 3)520*8/13=320 га занимает пашня 4)650-130-320=200 га занимает луг ====================================== 1) Находим сколько занимает лес (20% берем в виде 0,2): 650*0.2=130га-занимает лес 2) Находим сколько занимает пашня: (650-130)*8/13=320га-занимает пашня 3) Находим сколько занимает луг: 650-(130+320)=200га-занимает лугОтвет:Луг занимает 200 гектаров