Какое определение раскрывает значение термина "культура"? а) создание качественно новых материальных и духовных ценностей б) естественная среда обитания в) сотворенная человеком "вторая природа" г) все вышеперечисленное
Обществознание
Какое определение раскрывает значение термина "культура"? а) создание качественно новых материальных и духовных ценностей б) естественная среда обитания в) сотворенная человеком "вторая природа" г) все вышеперечисленное
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Гость:
Я думаю что : г ))).
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