Какое определение раскрывает значение термина "культура"? а) создание качественно новых материальных и духовных ценностей б) естественная среда обитания в) сотворенная человеком "вторая природа" г) все вышеперечисленное

Обществознание

Какое определение раскрывает значение термина "культура"? а) создание качественно новых материальных и духовных ценностей б) естественная среда обитания в) сотворенная человеком "вторая природа" г) все вышеперечисленное

Автор: Гость