Помогите с 5. И там ещё -укажи номер(а) предложение (предложений)
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Помогите с 5. И там ещё -укажи номер(а) предложение (предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогите с 5. Чем? Пиши более понятно.
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