Что быстрее появилось яйцо или курица

Литература
Что быстрее появилось яйцо или курица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курица, тк птицы произошли от доисторических животных, несущих яйца
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