ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ моря надо сортировать: Азовское, Чукотское, Северное, Белое, Баренцево, Охотское моря а) незамерзающие б)замерзающие полностью в)замерзающие частично
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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ моря надо сортировать: Азовское, Чукотское, Северное, Белое, Баренцево, Охотское моря а) незамерзающие б)замерзающие полностью в)замерзающие частично
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Азовское, Северное в)Охотское, Белое,Баренцево б)Чукотское, Я полностью не уверена.
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