ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ моря надо сортировать: Азовское, Чукотское, Северное, Белое, Баренцево, Охотское моря а) незамерзающие б)замерзающие полностью в)замерзающие частично

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ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ моря надо сортировать: Азовское, Чукотское, Северное, Белое, Баренцево, Охотское моря а) незамерзающие б)замерзающие полностью в)замерзающие частично

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