Какие из пречисленых явлений относятся к химическим? 1)испарение спирта 2)горение серы 3)отбеливания ткани 4)плавление свинца

Химия
Какие из пречисленых явлений относятся к химическим? 1)испарение спирта 2)горение серы 3)отбеливания ткани 4)плавление свинца
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,3 - выделение тепла и света, изменение цвета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отгадайте загадку Рос сперва на воле в поле, Летом цвёл и колосился, А когда обмолотили, Он в зерно вдруг превратился. Из за зерна--в муку ...
Ответить
Алгебра
Помогите по алгебре (1,2)
Ответить
Алгебра
Как упростить выражение 7^8*25^2*11^4/55^4*7^2*7^4
Ответить
Математика
2 землекопа за 2 часа выкупают 2 метров канавы.Сколько нужно землекопов ,чтобы они за 100 часов работы выкопали 100м такой же канавы?
Ответить
Физика
Какой путь пройдет поезд за 10 с с торможения, происходящего ускорением 0.5 м/с2,если поезд двигался прямолинейной со скоростью 15 м/с
Ответить