Какие из пречисленых явлений относятся к химическим? 1)испарение спирта 2)горение серы 3)отбеливания ткани 4)плавление свинца
Химия
Какие из пречисленых явлений относятся к химическим? 1)испарение спирта 2)горение серы 3)отбеливания ткани 4)плавление свинца
Ответ(ы) на вопрос:
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2,3 - выделение тепла и света, изменение цвета
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