Реши задачи с помощью одной из предложенных схем вычисли и запиши ответ в первый день привезли 39 ц овощей во второй день на 3 ц меньше чем в первый а в третий на 3 ц меньше чем во второй сколько центнеров овощей привезли в тре...
Математика
Реши задачи с помощью одной из предложенных схем вычисли и запиши ответ в первый день привезли 39 ц овощей во второй день на 3 ц меньше чем в первый а в третий на 3 ц меньше чем во второй сколько центнеров овощей привезли в третий день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39+3=42(ц)- 2 день 42-3=39(ц)- 3 день
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