Дай определение понятия все что добывается и изготовляется человеком
История
Дай определение понятия все что добывается и изготовляется человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все что добывается и изготавливается человеком это результат труда
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