Помогите ответить на 1 и 2 вопросы. Заранее спасибо.)
Физика
Помогите ответить на 1 и 2 вопросы. Заранее спасибо.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только первый знаю 1.Q=r×m
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