Помогите пожалуйста ,оооочень прошу
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Помогите пожалуйста ,оооочень прошу
Ответ(ы):
Гость:
1.Запретить в следствии гриппа. 2.Написать следствие по делу Петрова. 3.Поговорить на счёт каникул. 4.Положить на счёт в банке. 5.Сдать на место сочинение. 6.Прибыть в место назначения. 7.Понести урон в следствие засухи. 8.В следствие по делу аварии. 9.В течение всей дороги. 10.В течении бурной реки. 11.На виду сильных заморозков. 12.Прошу иметь ввиду. 13.На встречу утренней заре. 14.Собираясь на встречу. 15.Писать что-то вроде диктанта. 16.Записи вроде дневника.
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