Тоне скучно от этих расчищенных,расчерченных дорожек.где подлежащее а где сказуе??ое

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Тоне скучно от этих расчищенных,расчерченных дорожек.где подлежащее а где сказуе??ое
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
подлежащее - скучно, сказуемого нет
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