Написать изложения по картине 18 предложений СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Гость: Гость:

Ранним утром мальчик Максимка встал и чють не разбудил родителей. Он знал что сегодня первый день зимы. Он подошел к окну и взглянув в него увидел что там- на улице идет мягкий и пушистый снег. Перед его домом была не большая горка. Он не отводил глаз от окна.