Написать изложения по картине 18 предложений СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

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Написать изложения по картине 18 предложений СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ранним утром мальчик Максимка встал и чють не разбудил родителей. Он знал что сегодня первый день зимы. Он подошел к окну и взглянув в него увидел что там- на улице идет мягкий и пушистый снег. Перед его домом была не большая горка. Он не отводил глаз от окна.
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