ВаО+Н2О= СаО+Н2О= Fe+Н2О= РвО+Н2О= SO3+H2O= Mn2O4+H2O=
Химия
ВаО+Н2О= СаО+Н2О= Fe+Н2О= РвО+Н2О= SO3+H2O= Mn2O4+H2O=
Ответ(ы):
Гость:
BaO+H2O=Ba(OH)2 СаО+Н2О=Ca(OH)2 2Fe+2Н2О=2Fe(OH)2 SO3+H2O=H2SO4 Mn2O+H2O=2Mn(OH)2
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