Формула gt; 1)Хлорное железо с едким кали 2)Хлорид аммония с гидратом окиси лития 3)Карбид кальция с водой

Химия
Формула gt; 1)Хлорное железо с едким кали 2)Хлорид аммония с гидратом окиси лития 3)Карбид кальция с водой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
FeCl3+3KOH=Fe(OH)3+3KCL NH4Cl+LiOH=NH3+H2O+LiCl CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2
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