Формула gt; 1)Хлорное железо с едким кали 2)Хлорид аммония с гидратом окиси лития 3)Карбид кальция с водой

Химия

Формула gt; 1)Хлорное железо с едким кали 2)Хлорид аммония с гидратом окиси лития 3)Карбид кальция с водой

Автор: Гость