Опредилите падеж имени существительного нести домой( )

Русский язык
Опредилите падеж имени существительного нести домой( )
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Домой - это наречие, у него вроде падежа-то нет.
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