Пожалуйста ответе на вопросы 1) что такое звезда объясни чем отличается планеты от звезды 2)какие космические тела входят в солнечную систему 3) запиши в тетрадь слова и словосочетания вселенная (космос) галактика солнечная сис...

Биология

Пожалуйста ответе на вопросы 1) что такое звезда объясни чем отличается планеты от звезды 2)какие космические тела входят в солнечную систему 3) запиши в тетрадь слова и словосочетания вселенная (космос) галактика солнечная система планета спутник планеты

Автор: Гость