Пожалуйста ответе на вопросы 1) что такое звезда объясни чем отличается планеты от звезды 2)какие космические тела входят в солнечную систему 3) запиши в тетрадь слова и словосочетания вселенная (космос) галактика солнечная сис...
Биология
Пожалуйста ответе на вопросы 1) что такое звезда объясни чем отличается планеты от звезды 2)какие космические тела входят в солнечную систему 3) запиши в тетрадь слова и словосочетания вселенная (космос) галактика солнечная система планета спутник планеты
Ответ(ы):
Гость:
Звезда это грубо говоря светящийся шар ,газовый
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