ТАБЛИЦА. ЗЕМНОВОДНЫЕ. 1)Признаки сходства с рыбами 2)Признаки отличия от рыб
Биология
ТАБЛИЦА. ЗЕМНОВОДНЫЕ. 1)Признаки сходства с рыбами 2)Признаки отличия от рыб
Ответ(ы):
Гость:
1 могут дышать под водой и отлично плавают 2нет жабр могут дышать воздухом
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