Сторона ривностороннього трикутника доривнюе 8 см. Знайди площу квадрата,перимет?? якого доривнюе периметру цього трикутника.
Математика
Сторона ривностороннього трикутника доривнюе 8 см. Знайди площу квадрата,перимет?? якого доривнюе периметру цього трикутника.
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