Помогите пожалуйста ответить всего лишь на один вопрос, но полно :с В чем проблемы развития сельского хозяйства в России в начале 20 века?

История
Помогите пожалуйста ответить всего лишь на один вопрос, но полно :с В чем проблемы развития сельского хозяйства в России в начале 20 века?
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Гость:
Маломощность основной кристианской массы
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