Помогите пожалуйста ответить всего лишь на один вопрос, но полно :с В чем проблемы развития сельского хозяйства в России в начале 20 века?

История

Помогите пожалуйста ответить всего лишь на один вопрос, но полно :с В чем проблемы развития сельского хозяйства в России в начале 20 века?

Автор: Гость